Помпео заявил, что Китай для США опаснее, чем Россия

Госсекретарь США Майкл Помпео Фото: REUTERS

Госсекретарь США Майкл Помпео сравнил «угрозы», якобы исходящие со стороны нашей страны и КНР. Глава американского внешнеполитического ведомства пришел к выводу, что Китай для Соединенных Штатов все-таки гораздо опаснее, чем Россия.

«Самая серьезная угроза для Соединенных Штатов со стороны иностранной державы исходит от Коммунистической партии Китая (КПК)», - заявил Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос, какую страну из двух он считает более опасной для США.

При этом он пояснил свое мнение тем, что «КПК наращивает вооруженные силы, китайская Компартия внедрилась в США так, как этого не делала Россия». По словам Помпео, из-за Китая в США были «уничтожены десятки тысяч рабочих мест».

Напомним, ранее он говорил, что Китай якобы скрывал информацию о вспышке коронавируса на своей территории, в результате чего «было потеряно огромное количество жизней», а «теперь возникли большие проблемы для мировой и американской экономики». По мнению Помпео, китайские власти сознательно не разглашали данные о вспышке заболевания COVID-19 на ранних стадиях, причем, как отметил госсекретарь США, в отношениях Вашингтона с Пекином «по-прежнему нет полной прозрачности»

Как писал сайт kp.ru, накануне Пентагон признал, что Китай опережает Штаты в трех военных областях, и за последние два десятилетия власти КНР «мобилизовали ресурсы, технологии и политическую волю, чтобы укрепить и модернизировать» свою армию «практически во всех аспектах».

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МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).