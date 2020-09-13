Китай назвал США главной угрозой международному порядку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Китая считают Соединенные Штаты главной угрозой международному порядку в мире. Об этом в воскресенье, 13 сентября, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Китая У Цянь, чьи слова цитирует издание Синьхуа.

- Многолетний опыт уже доказал, что именно Вашингтон постоянно разжигает региональные беспорядки, нарушает международный порядок и разрушает мир во всем мире, - объявил пресс-секретарь, комментируя доклад Пентагона конгрессу США о военных разработках и целях Китая.

Цянь напомнил, что за последние два десятилетия США успели незаконно развязать войну в Ираке, а также на территории Сирии и Ливии. Он подчеркнул, что агрессивные действия американских властей привели к гибели более 800 тысяч человек и сделали беженцами десятки миллионов.

Доклад Пентагона пресс-секретарь оборонного ведомства Китая назвал очередным доказательством того, что США пытаются очернить Пекин и китайские ВС. Он призвал мировое сообщество рационально относится к национальной обороне Китая, а США – прекратить делать ложные заявления.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео сравнил «угрозы», якобы исходящие со стороны нашей страны и КНР. По его мнению, Китай значительно опаснее России.