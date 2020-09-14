Невеста погибла во время романтического свидания с любимым

Водопад в Кении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На западе Кении невеста трагически погибла во время романтического свидания со своим любимым на глазах жениха, который не смог ее спасти, сообщает местное издание The Standard.

Влюбленные решили устроить пикник возле водопада Чепкиит в округе Нанди, и 31-летней невесте по имени Доркас Джепкемои Чумба захотелось сделать несколько снимков на память об этом счастливом дне. Жених вооружился фотоаппаратом, а девушка выбрала место поживописнее. Однако, позируя любимому человеку у водопада, Доркас поскользнулась и упала в воду, попытки мужчины ее спасти не увенчались успехом.

Рассказывая об этой трагедии журналистам, Бенджамин Казунгу назвал этот момент худшим в своей жизни. По словам безутешного жениха, у него все время перед глазами стоит картина, как возлюбленная тонет, а он не может ей помочь.

«Это разбивает мое сердце еще больше», - поделился с прессой кениец.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале сентября на востоке Китая несколько человек погибли во время съемок свадьбы. Жениха и невесту смыло в море, когда они пытались красиво сфотографироваться на рифе. Вместе с ними волны унесли фотографа и визажиста.