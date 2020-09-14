В акваторию Балтийского моря зашёл американский эсминец

ВМФ отслеживает действия американского эсминца в Балтийском море Фото: REUTERS

Силы Балтийского флота отслеживают действия зашедшего в Балтийское море американского эсминца "Росс", сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Сообщается, что эсминец зашёл в акваторию Балтийского моря 13 сентября 2020 года.

Ранее сайт KP.ru сообщал о перехвате восемью российскими истребителями американских бомбардировщиков над Чёрным морем. 4 сентября российские истребители Су-27 и Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа поднялись в воздух после того, как были зафиксированы приближающиеся к российской границе стратегические бомбардировщики В-52Н военно-воздушных сил США.

Кроме того, 23 февраля американский эсминец "Росс" вошёл в Чёрное море в рамках проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности".