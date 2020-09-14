Переговоры Лукашенко и Путина пройдут в формате "один на один"

Это первый зарубежный визит Лукашенко после президентских выборов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут переговоры в формате "один на один", сообщает БелТА.

Главы государств планируют обсудить на встрече перспективы развития двустороннего сотрудничества России и Беларуси, союзные отношения и ситуацию в Беларуси. Кроме того, президенты обсудят вопросы совместного реагирования на новые вызовы.

После прошедших 9 августа выборов президента Беларуси встреча Лукашенко с Путиным станет первым зарубежным визитом беларуского лидера.