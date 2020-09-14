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Мощный взрыв прогремел на Голанах у сирийско-израильской границы

Звук сильного взрыва услышали жители поселений в южном Ливане
Источник:kp.ru
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Мощный взрыв прогремел на Голанах у сирийско-израильской границы

Мощный взрыв прогремел на Голанах у сирийско-израильской границы

Фото: REUTERS

В понедельник, 14 сентября, мощный взрыв прогремел на Голанских высотах у сирийско-израильской границы

Как сообщает ливанское национальное агентство NNA, звук сильного взрыва услышали жители некоторых поселений округа Марджаюн, который расположен в южном Ливане. «Со стороны оккупированных Голанских высот поднимается дым», - передает издание.

Напомним, что район Голанских высот является местом пересечения границ Израиля, Сирии и Ливана.

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