Мощный взрыв прогремел на Голанах у сирийско-израильской границы Фото: REUTERS

В понедельник, 14 сентября, мощный взрыв прогремел на Голанских высотах у сирийско-израильской границы

Как сообщает ливанское национальное агентство NNA, звук сильного взрыва услышали жители некоторых поселений округа Марджаюн, который расположен в южном Ливане. «Со стороны оккупированных Голанских высот поднимается дым», - передает издание.

Напомним, что район Голанских высот является местом пересечения границ Израиля, Сирии и Ливана.