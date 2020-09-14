Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Центр «Вектор» рассказал, сколько человек жаловались на боли после повторной вакцинации

У всех испытуемых после второй вакцинации наблюдались требуемые титры антител
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (15)Комментарии (15)
Центр «Вектор» рассказал, сколько человек жаловались на боли после повторной вакцинации

Центр «Вектор» рассказал, сколько человек жаловались на боли после повторной вакцинации

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Только шестеро из ста участников испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром «Вектор», жаловались на боли после повторной вакцинации. Об этом сообщил заведующий лабораторией государственного научного центра вирусологии и биотехнологии центра Ильназ Иматдинов.

По его словам, лишь шесть человек пожаловались на боль в месте введения вакцины, но «буквально за пару дней данная проблема была решена сама собой». При этом Иматдинов отметил, что у всех испытуемых после второй вакцинации наблюдались требуемые титры антител к коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, заведующий лабораторией также рассказал о сроках выпуска первой партии вакцины от коронавируса центра «Вектор». По его словам, она будет выпущена уже в ноябре этого года.

Напомним, сейчас в России планируют создать общую вакцину от коронавируса и гриппа. Главы Центра Гамалеи Александра Гинцбурга отметил, что говорить о сроках появления такого препарата ещё пока рано, однако работы над его разработкой ведутся.

Распространение коронавируса в мире