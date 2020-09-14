Центр «Вектор» рассказал, сколько человек жаловались на боли после повторной вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Только шестеро из ста участников испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром «Вектор», жаловались на боли после повторной вакцинации. Об этом сообщил заведующий лабораторией государственного научного центра вирусологии и биотехнологии центра Ильназ Иматдинов.

По его словам, лишь шесть человек пожаловались на боль в месте введения вакцины, но «буквально за пару дней данная проблема была решена сама собой». При этом Иматдинов отметил, что у всех испытуемых после второй вакцинации наблюдались требуемые титры антител к коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, заведующий лабораторией также рассказал о сроках выпуска первой партии вакцины от коронавируса центра «Вектор». По его словам, она будет выпущена уже в ноябре этого года.

Напомним, сейчас в России планируют создать общую вакцину от коронавируса и гриппа. Главы Центра Гамалеи Александра Гинцбурга отметил, что говорить о сроках появления такого препарата ещё пока рано, однако работы над его разработкой ведутся.