Переговоры Лукашенко и Путина начались в Сочи в формате «один на один»

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В понедельник, 14 сентября, в Сочи начались переговоры президентов Белоруссии и России, Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате «один на один».

«Переговоры начались», - передает ТАСС сообщение представителя Кремля.

Напомним, ранее Песков сообщил, что встреча не имеет ограничений по продолжительности, и продлятся «сколько потребуется». Согласно сообщению Кремля, главы государств обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений и стратегического партнерства. Особое внимание будет уделено перспективам интеграции в рамках Союзного государства, а также крупным проектам в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Песков также сообщал, что на встрече не планируется подписание никаких документов, пресса будет допущена на вступительное слово обоих глав государств, но совместной пресс-конференции по итогам переговоров глав государств не планируется.