Навальный начал вставать с постели после отключения от ИВЛ Фото: EAST NEWS

Состояние здоровья российского оппозиционера и блогера Алексея Навального, который в настоящее время проходит лечение в клинике «Шарите» в Берлине, постепенно улучшается: пациента уже отключили от аппарата ИВЛ. Немецкие врачи в понедельник, 14 сентября, сообщили, что блогер уже может вставать с постели.

- Здоровье пациента улучшилось. Он сумел полностью отойти от искусственной вентиляции легких, от аппарата его отключил. Он становится все более подвижным и уже может время от времени вставать с постели, - отметили медики из «Шарите».

В клинике подчеркнули, что заявления о самочувствие Алексея Навального они публикую строго по согласованию с самим пациентом и его женой.

Как ранее писал сайт kp.ru, кабинет министров ФРГ отказался комментировать информацию о местонахождении одной из единомышленниц Навального – некой Марии Певчих, которая уклонилась от общения с полицией по поводу произошедшего с оппозиционером. Она сопровождала Навального в его поездке по Сибири. Предположительно, сейчас Певчих находится на территории Германии.