Правительство ФРГ не комментирует местонахождение соратницы Навального Марии Певчих

Мария Певчих, сопровождавшая Алексея Навального в Томске. Фото: кадр с видео

Правительство Германии не комментируют данные о местонахождении одной из соратниц госпитализированного оппозиционера Алексея Навального Марии Певчих, которая, по данным российских правоохранителей, уклонилась от общения с полицией по поводу случившегося с блогером и уехала за границу. Предположительно, в настоящее время она находится на территории ФРГ.

- По этому вопросу я не могу ничего сказать. Конкретно о пребывании отдельного лица я комментировать данные не будут, - заявил в понедельник, 14 сентября, официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт, пишет ТАСС.

Напомним, что несколько дней назад в следственном управлении на транспорте российского МВД сообщили, что Мария Певчих, которая сопровождала Навального в поездке по Сибири, уклонилась от общения с полицией и выехала за границу. Если она действительно находится на территории Германии, то получить от нее объяснение не представляется возможным.