Минэкономразвития: доходы россиян в конце 2020 года могут резко упасть

41% россиян полагает, что их текущее материальное положение до конца года не изменится Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство экономического развития прогнозирует, что в конце года зарплаты по стране вырастут на 1,5%, но реальные доходы населения при этом снизятся на 3%. Также известно, что в перспективе в 2021-2022 годах заработные платы в среднем увеличатся на 2,2%, а к 2023 – повысятся на 2,5%.

Реальные располагаемые доходы должны повысится в 2021-2023 годах на 2,4%, а затем на 2,5% соответственно. Эта информация была представлена в виде среднесрочного прогноза социально-экономического развития России на 2020-2023 годы на правительственной бюджетной комиссии.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на исследование ВЦИОМ сообщал о том, что 12% россиян оценивают текущее экономическое положение в стране, как хорошее, 49% считают его средним. Также 41% россиян полагает, что их текущее материальное положение до конца года не изменится. Таким образом, индекс экономического развития России в данный момент вернулся к докризисным показателям.