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Конкурс на лучшее использование Мавзолея Ленина отменен

В Союзе архитекторов России отметили, что объявленный конкурс не носил политической подоплеки
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Конкурс на лучшее использование Мавзолея Ленина отменен

Конкурс на лучшее использование Мавзолея Ленина отменен

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Союз архитекторов (СА) России объявил об отмене своего необычного Всеросийского конкурса на лучшую концепцию ре-использования Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади принимаются.

«Конкурс отменен», - передает ТАСС слова президент Союза архитекторов Николай Шумаков, который еще раз отметил, что конкурс не носил политической подоплеки и не призывал снести мавзолей и перезахоронить Ленина.

Напомним, конкурс был организован в рамках фестиваля «Зодчество», который должен пройти в Москве с 11 по 13 ноября в выставочном комплексе «Гостиный двор». Конкурсанты надо было предложить проект, согласно которому здание мавзолея будет по новому использовано в качестве музея.

Объясняя цель конкурса, Шумаков заявил, что Ленина «рано или поздно перехоронят» и тогда якобы встанет вопрос о том, как использоваться Мавзолей.

Культура