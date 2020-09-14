Часть кредита на 1,5 млрд долларов Белоруссии пойдет на рефинансирование долгов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия выделит Белоруссии новый кредит на 1,5 миллиарда долларов. Как рассказал в понедельник, 14 сентября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, часть этого кредита пойдет на рефинансирование прежних долгов, другая часть – новые средства.

- Белоруссии уже согласовали кредит на 1,5 миллиарда американских долларов. Часть из данных денег уйдет на погашение ранее предоставленных российской стороной долгов. А другая часть, соответственно, это новые средства, - сообщил официальный представитель Кремля журналистам.

Напомним, что о новом кредите для республики сегодня сообщил на встрече с Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин.

Чуть позже экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что народ республики эти деньги выплачивать не станет – по ее мнению, это обязанность лично Лукашенко.