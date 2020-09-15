NYT: Навальный отказался участвовать в расследовании своего «отравления»

Клиника в Берлине, где лежит Навальный, находится под усиленной охраной немецкой полиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поправляющийся после внезапной загадочной болезни и комы Алексей Навальный уже настолько пришел в себя, что смог пообщаться с представителем немецкой прокуратуры в берлинской клинике «Шарите», где его лечат от предполагаемого «отравления».

Во время этой беседы оппозиционер, по данным источника газеты The New York Times, отказался участвовать в предложенном российской стороной расследовании. Издание ссылается на высокопоставленного сотрудника органов безопасности ФРГ, который на условиях анонимности согласился поделиться с журналистами информацией. Как пишет NYT, Навальный находится в больнице «под усиленной охраной» полиции Берлина.

«В ходе разговора с сотрудником немецкой прокуратуры он отказался удовлетворить просьбу России о совместном расследовании дела с Германией», - говорится в статье.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что оппозиционер не собирается оставаться в ФРГ насовсем, после полного выздоровления он намерен вернуться на Родину, чтобы продолжать свою деятельность. К слову, эксперты считают, что столь резкое улучшение состояние здоровья Навального может говорить о том, что западные спецслужбы на ходу меняют свой сценарий с «сакральной жертвой».

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