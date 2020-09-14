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Политика

«Он уже встает с койки!»:Навального отключили от аппарата ИВЛ

Оппозиционер резко идет на поправку. Это может говорить о том, что спецслужбы Запада меняют на ходу свой сценарий с «сакральной жертвой» в России
Роман ГОЛОВАНОВРоман ГОЛОВАНОВ
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Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось. Пациент смог полностью отойти от искусственной вентиляции легких. Он становится все более подвижным

Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось. Пациент смог полностью отойти от искусственной вентиляции легких. Он становится все более подвижным

Фото: REUTERS

ВСТАЕТ НА НОГИ

Блогер Алексей Навальный уже оправился после аппарата искусственной вентиляции легких, встает с больничной койки и даже ходит по своей палате. Об этом журналистам рассказали немецкие врачи клиники Шарите.

- Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось. Пациент смог полностью отойти от искусственной вентиляции легких. Он становится все более подвижным и уже может время от времени вставать с больничной койки, - передают сотрудники клиники.

В пресс-службе отметили, что данные о здоровье оппозиционера разглашают с разрешения его жены Юлии.

И тут возникает логичный вопрос. А как Навальный смог оправиться после отравления боевым ядом «Новичок»? Ведь капля этого смертельного оружия способна выкосить целую роту солдат. По масштабу поражения «Новичок» сравнивают с атомной бомбой. Ответственность за это «отравление» Запад пытается переложить на Россию. В адрес Москвы уже звучат угрозы новых санкций.

В ответ омские врачи, которые спасали Навального в первые дни в реанимации, уверенно заявляют: никакого отравления не было. И подтверждение этому — анализы крови и мочи, которые медики сразу взяли у блогера.

ЖЕРТВА ПО ТЕХНОЛОГИЯМ МАЙДАНА

По мнению политолога и бывшего сотрудника спецслужб Сергея Карнаухова, никакого «Новичка» не было и в помине. Все это пиар-провокация, которую разыгрывают против Москвы зарубежные спецслужбы. Это попытка создать новую «сакральную жертву», чтобы подготовить почву для "цветной" революции.

- Появление в истории с Навальным Марии Константиновны Певчих, 1987 года рождения, конечно, сильно усложняет всю картину и наконец-то присутствие западных спецслужб становится не мифическим, а явным, - сказал «КП» Карнаухов. - Это, конечно, позволяет уже выдвигать более сложные версии произошедшего, главная из которых, конечно, это искусственное введение Алексея Навального в это критическое состояние, которое нужно для того, чтобы использовать его как сакральную жертву. Ну, чтобы сделать Алексея Навального продуктом уже не только внутреннего потребления, но и в первую очередь узнаваемым внешне брендом, с которым можно будет работать на внешнем контуре, как с Тихановской, как с Хуаном Гуайдо, как работали с «отравлением» Ющенко, и вот теперь появится новый персонаж - Алексей Навальный.

По мнению эксперта, такие же технологии отрабатывали во время украинского майдана.

- И надо сказать, что здесь ничего нового мы не видим. Вспомните события на Украине, когда после того, как майдан забуксовал, потребовалось что-то, что объединит протестующих, и тогда появились снайперы, которые просто начали убивать людей в толпе и появилась «небесная сотня». Все хорошо понимают, что градус напряжения надо чем-то поддерживать. Вокруг чего-то объединять. И отравление Навального в данном случае играет именно эту роль. Абсолютно технология такая же, как мы ее видели с вами на Украине. - отметил Карнаухов.

По данным Карнаухова, у спецслужб есть сведения, что на Западе уже много лет прорабатывали вариант обострения политической ситуации в России и вокруг нее путем принесения кого-то из лидеров оппозиции в жертву. Причем, сами лидеры оппозиции, узнав об этих планах, пытались убедить западных кураторов, что будет эффективнее принести в жертву группу рядовых оппозиционеров. Например, в ходе митинга. Но в ближайшее время крупных акций протеста в России не планировалось. А «сакральная жертва» понадобилась срочно. На Западе посчитали, что протесты в Белоруссии могли бы перекинуться на Россию. И спусковым крючком мог бы стать Единый день голосования. Но план не сработал. Теперь речь идет о монетизации «сакральной жертвы» Навального во внешнее давление на Россию - чтоб она не могла активно влиять на Белоруссию, а заодно - похоронить ее проект «Северного потока-2». И немецкие власти тут используются «втемную» британскими и американскими спецслужбами.

- Я хочу сказать, что для людей, которые осуществляют спецоперации против России на Западе, убить одного, убить десятерых, убить сотни - ничего не стоит. Это мясорубы, которые идут на многое ради достижения геополитических целей, - считает Карнаухов. - Поэтому убийство, например, какого-нибудь оппозиционера в России для западных служб - это задача, не стоящая ничего.

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