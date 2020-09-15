Попова сообщила, на каком месте в мире по летальности и заболеваемости коронавирусом находится Россия

Россия занимает 106-е место в мире по уровню летальности от коронавирусной инфекции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия занимает 40-е место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом из расчёта на 100 тысяч человек и 106-е место в мире по уровню летальности от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также отметила, что на каждый миллион жителей России специалисты проводят 280 тысяч тестов на выявление коронавируса. Порядка половины заражённых COVID-19 пациентов перенесли болезнь без симптомов или в лёгкой форме.