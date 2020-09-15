Россия уничтожила все запасы "Новичка", заявил Нарышкин

Сергей Нарышкин заявил, что на территории России нет «Новичка». Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во вторник, 15 сентября, заявил журналистам, что Россия уничтожила все запасы боевых отравляющих веществ, включая и запасы "Новичка".

"Они (боевые отравляющие вещества - прим. ред) были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентацией ОЗХО, это было зафиксировано в установленном порядке. Поэтому говорить о том, что на территории России имеется производство или старые запасы боевых отравляющих веществ, это, конечно, дезинформация", - сказал Нарышкин, сообщает ТАСС.

Он также отметил, что врачи в России провели множество анализов с использованием самого современного оборудования, и не выявили в организме Навального отравляющих веществ. Из этого следует, что при отправке оппозиционера в Германию в его крови не содержалось ядов.

"Каких-либо признаков наличия в организме Алексея Навального отравляющих веществ не обнаружено, их там не было", - сказал директор СВР.

Напомним, оппозиционера Алексея Навального перевезли из омской больницы в Германию 22 августа. Российские врачи, проведя анализы, сделали заключение, что у Навального могло произойти нарушение обмена веществ, что и стало причиной ухудшения самочувствия.

2 сентября Германия заявила, что Навальный был отравлен ядом серии «Новичок» и потребовала у Москвы данные по разработке и ликвидации вещества.