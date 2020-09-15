Роспотребнадзор: коронавирус присутствует в воде и еде

Коронавирус может присутствовать в пище и воде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты зафиксировали 46 случаев присутствия коронавируса в воде и еде.

Найдено 17 положительных образцов в смывах с проб, взятых с поверхности, и «29 других положительных находок».

Анна Попова рассказала, что ведомство провело 8,9 тысячи исследований по обнаружению COVID-19 в окружающей среде, но ранее ни одного положительного результата эти работы не дали.

«Как только метод ПЦР появился, мы опробовали его не только для тестирования человека, но и для обнаружения вируса в окружающей среде. Семь субъектов Российской Федерации включены в пилот», — сказала глава Роспотребнадзора, сообщают «Известия».

Глава Роспотребнадзора также отметила, что на данный период российские медики провели более 40 миллионов тестов на коронавирус. Согласно данным, которые имеются у нее в распоряжении, Россия занимает 106-е место в мире по числу летальных случаев от коронавирусной инфекции.

Напомним, что за последние сутки в России выявлено 5529 новых случаев коронавируса. Всего с момента объявления пандемии ВОЗ коронавирусом заразились 1 073 849 россиян.