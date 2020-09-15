Евросоюз рассматривает контакты с Беларусью, которые должны быть заморожены

Жозеп Боррель: ЕС изучит, в каких сферах можно заморозить отношения с Беларусью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз пересматривает отношения с Беларусью, чтобы найти сектора, контакты в которых могут быть заморожены, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он также отметил на пленарном заседании Европарламента о необходимости сделать более интенсивной помощь гражданскому обществу Беларуси. Прошедшие 9 августа выборы президента республики Евросоюз считает сфальсифицированными и не признаёт их результаты.

Сайт KP.ru также сообщал о прошедшей в понедельник, 14 сентября, встрече Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры в формате "один на один" прошли в Сочи и длились четыре с половиной часа.

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская отметила в день встречи двух лидеров, что ей жаль, что Владимир Путин не выбрал вести диалог с народом Беларуси.