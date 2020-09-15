В Европе предложили создать санкционный "список Навального"

Глава европейской дипломатии Боррель предложил назвать режим санкций за нарушение прав человека именем Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил назвать "Списком Навального" создаваемый Евросоюзом новый режим санкций за нарушение прав человека. Боррель выдвинул такое предложение по аналогии со "Списком Магнитского".

Напомним, Германия назвала причиной госпитализации российского политика Алексея Навального отравление ядом "Новичок". Вскоре после этого к аналогичным выводам пришли Франция и Швеция. Сейчас расследование начала Организация по запрещению химоружия.

Всё это время Германия так и не дала ответа на уже два официальных запроса Генеральной прокуратуры России о помощи с проверкой произошедшего.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что когда Навального транспортировали из России в Германию, яда в его крови не было. Исследование проб провели специалисты в Омске и в Москве.

Министерство иностранных дел России требует у Германии передать пробы Навального и документы о подтверждении наличия яда в анализах политика.

11 сентября немецкая Генпрокуратура подтвердила получение запроса Москвы, но передачу данных о Навальном согласилась провести только при его разрешении.