Помпео заявил, что ситуация Навального требует тщательного расследования

Госсекретарь призывает провести тщательное расследование по Навальному Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил во вторник в интервью радиостанции France Inter, что в связи с ситуацией Навального и возможным его отравлением, согласно данным ФРГ, необходимо провести тщательное и полное расследование, а также привлечь к вопросу и другие страны.

"Мы обеспокоены тем, что происходит. В связи с этим отравлением необходимо провести тщательное и полное расследование. США выступают за то, чтобы большое число стран участвовало в нем", - сказал госсекретарь США.

Помпео добавил, что "результаты расследования должны позволить установить, каким образом Навальный был отравлен, как яд попал в его организм".

"Также следствие должно позволить понять, как вообще могут происходить подобные события", - отметил он.

Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный был экстренно госпитализирован 20 августа в Омске. Блогеру стало плохо на борту самолета. Российские медики провели ряд анализов и установили, что причиной ухудшения состояния Навального могло стать нарушение обмена веществ, вызванное изменением уровня сахара в крови.

Во вторник, 15 сентября директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Россия давно ликвидировала отравляющее вещество «Новичок». Также он подчеркнул, что в момент отправки Навального в Берлин, в его крови не было выявлено признаков отравления.