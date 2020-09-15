Apple впервые за восемь лет не показала новый iPhone на презентации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 15 сентября, компания Apple представляет на ежегодной осенней презентации свои новинки. Примечательно, что впервые за последние восемь лет компания не показала новый iPhone. В этот раз сконцентрировать внимание зрителей решили на последних версиях Apple Watch и iPad, сказал генеральный директор Apple Тим Кук.

- Сегодня мы концентрируем внимание на двух продуктах - Apple Watch и iPad, - отметил он в видеообращении. Напомним, что сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию презентации.

Традиционно сентябрьская конференция была площадкой представления нового поколения iPhone – так было с 2012 года, когда Apple впервые показала миру iPhone 5. Однако в июле стало известно, что представление айфона в этом году будет «на несколько недель» позже обычного. Ожидается, что новинку представят только в октябре. Вероятно, это связано с проблемами с поставками из-за пандемии коронавируса.

Как ранее писал сайт kp.ru, в этом году будет представлено четыре модели смартфона.