Гинцбург объяснил, почему участникам испытаний «Спутник V» рекомендовали не беременеть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Добровольцам, которые решились протестировать на себе российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» посоветовали не беременеть во время испытаний. Директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему выдвинуто такое требование.

В первую очередь данные рекомендации связаны с тем, что исследования влияния вакцины на беременных женщин и детей еще не проводилась.

- Рекомендации даны только из-за этих причин. А беременные — это и дети. После исследований на взрослых, будет оценено влияние на детей и беременных, все согласно российскому законодательству, — сказал Александр Гинцбург в комментарии ФАН.

Исследователи обозначили срок на различные запреты – три месяца. После этого человек придет в норму и сможет вести привычный образ жизни, не опасаясь за последствия.

- Полостью все последствия после иммунизации любой вакциной, в том числе и этой, в течение месяца проходят. Иммунная система возвращается в норму, - подчеркивает ученый.

Почему в случае со «Спутник V» обозначены три месяца, Александр Гинцбург предполагает, что есть «некий момент перестраховки».

- Ничего плохого в этом нет. Мало ли, какие-то индивидуальные особенности у некоторых женщин могут быть, — заключил Александр Гинцбург.

Помимо беременности есть еще ряд ограничений, например, употребление алкоголя, пишет газета "Известия".