Мишустин сообщил о планах повысить акциз на табак

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о планах правительства повысить ряд налогов. По его словам, кабмин собирается пересмотреть льготы в сфере Топливно-энергетического комплекса, а также повысить плату за природные ресурсы, индексировать акцизы на табак.

Глава правительства сообщил, что в планах кабмина изменить параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов. «Предлагаем повысить плату за пользование природных ресурсов, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции», уточнил премьер-министр в ходе заседания правительства.

Мишустин объяснил такое предложение трудной ситуацией, при которой «все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной и перед людьми».

Как писал сайт kp.ru, ранее в Минфине предложили компенсировать финансовые потери после пандемии коронавируса пи помощи повышенного акциза на табачную продукцию, а также электронные и обычные сигареты.

В Госдуме идею одобрили, однако главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев наоборот уверен, что такое решение может привести к увеличению объемов контрафактной продукции.