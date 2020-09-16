Лукашенко предложил России продолжить военные учения в Белоруссии

Белоруссия и Россия договорились провести около 130 мероприятий в этом году в военной сфере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу предложил не останавливаться на достигнутых результатах во время учений "Славянское братство", проходящих под Брестом, и подумать о проведении новых военных мероприятиях.

"Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет", - сказал Лукашенко, передает агентство БелТА.

Предварительно Белоруссия и Россия договорились провести около 130 мероприятий в этом году в военной сфере, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в разговоре с президентом Белоруссии.

"К сожалению, программу выполнили только на 30%. Нам надо до конца года выйти хотя бы на 70%. А для этого надо уплотняться и проводить второй этап учений, которые идут сейчас. В октябре у нас будут следующие учения", - сказал Шойгу.

Напомним, что 15 сентября в Бресте начались военные учения Белоруссии и России «Славянское братство». Они продлятся до 25 сентября. В учениях будут задействованы 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой техники.