Лукашенко поручил перерегистрировать все политические партии

Алексанр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Алексанр Лукашенко потребовал провести перерегистрацию всех пятнадцати действующих в стране политических партий.

«Мы же понимаем, что это не партии, когда десять из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов», - отметил белорусский лидер, обращаясь к министру юстиции республику, которому он поручил «тщательно посмотреть» на все партии, и оценить, соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу.

На данный момент в республики действуют пятнадцать партий. При этом, за последние 20 лет в стране не было зарегистрировано ни одной новой политической партии.

Напомним, в конце августа экс-претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова объявили о создании в республики новой политической партии «Вместе».