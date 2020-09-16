Михаил Ефремов сообщил о необходимости создания Российского тюремного театра

Михаил Ефремов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Михаил Ефремов на встрече с правозащитниками сообщил о необходимости создания Российского тюремного театра. Об этом рассказал секретарь московского Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

«Ефремов сегодня на встрече с ОНК заявил о необходимости создания Российского тюремного театра», - написал секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии в своем Telegram в среду, 16 сентября.

Напомним, днем ранее, 15 сентября, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала, чем осужденный на восемь лет колонии общего режима Ефремов занимается в камере. По ее словам, актер доволен условиями содержания, ведет беседы с сокамерниками, а также прочитал им отрывок из пьесы

Как писал сайт kp.ru, Потяева также сообщила, что Мосгорсуд принял апелляцию Ефремова, у которого появился новый адвокат.