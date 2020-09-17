Доктор Мясников раскритиковал «страшилку» про коронавирус Фото: Иван ПРОХОРОВ

Телеведущий, доктор Александр Мясников раскритиковал "страшилку" про заражение коронавирусной инфекцией.

По его мнению, заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, о том, что переболевший covid-19 пациент способен еще в течение 90 дней заражать других людей, растолковано не совсем точно.Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мясников отметил, что для медиков является известным фактом то, что у перенесших инфекцию ПЦР-тест может иметь положительный результат на коронавирус даже после выздоровления, причем довольно длительное время.