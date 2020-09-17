Дым от природных пожаров в США добрался до севера Европы Фото: REUTERS

Несколько дней назад дым от масштабных лесных пожаров на территории Соединенных Штатов добрался до северного берега Европы. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает европейская служба мониторинга атмосферы «Коперник».

По данным экспертов службы, к концу текущей недели дым со стороны Америки вновь пересечет Атлантику и доберется до европейских государств. До этого он достиг Канады.

В этом годы пожарная активность в Штатах в сотни раз превысила показатели за период с 2003 по 2019 годы. Выбросы углерода в атмосферу после сильнейших возгораний в Калифорнии и Орегоне оказались наибольшими с начала мониторинга «Коперником» почти 17 лет назад.

- То, что эти пожары выбрасывают в атмосферу столько загрязнения, что люди видят густой дым на расстоянии более восьми тысяч километров от эпицентра возгораний, показывает, насколько они разрушительны по своей величине и продолжительности, - отметил старший научный сотрудник службы Марк Паррингтон.

Напомним, что масштабные лесные пожары начались в США еще в августе и не утихают до сих пор. Больше всего пострадали штаты Калифорния и Орегон. Пожары унесли жизни более 30 человек, уничтожили поля и леса, разрушили дома. Несколько десятков людей считаются пропавшими без вести. Из-за пожаров небо над некоторыми штатами государства стало кроваво-красным.