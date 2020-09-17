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Европарламент потребовал "широких санкций" по Белоруссии

Депутаты отметили, что не признают Лукашенко президентом Республики
Ксения АНУФРИЕВА
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Европарламент потребовал "широких санкций" по Белоруссии

Европарламент потребовал "широких санкций" по Белоруссии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европарламент потребовал широких и жестких, в том числе финансовых, санкций против Белоруссии, а также в отношении граждан России, которые поддерживают Александра Лукшенко. Об этом говорится в резолюции по Белоруссии, принятой Европарламентом в четверг, 17 сентября.

Депутаты отметили, что не признают Лукашенко президентом и отвергают результаты выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа этого года.

- Европейский парламент отвергает результаты белорусских выборов, не признает Лукашенко президентов республики по истечении его нынешнего срока полномочий. Мы призываем Совет Евросоюза немедленно ввести широкие санкции против всех лиц, которые виновны в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Белоруссии, - говорится в тексте документа.

Европарламент также потребовал заморозить любые переводы средств Минску и прекратить выдачу кредитов ЕИБ, ЕБРР.

Резолюции данной европейский структуры носят сугубо рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами Европейского союза.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня ЕП также принял резолюцию по Навальному, в которой призвал ввести широкие санкции против России, организовать международное расследование инцидента с оппозиционером, а также заблокировать строительство «Северного потока – 2».