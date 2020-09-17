Европарламент потребовал ужесточить санкции против России и заблокировать "Северный поток 2" Фото: REUTERS

Депутаты Европарламента призвали провести международное расследование случившегося с российским блогером и оппозиционером Алексеем Навальным, а также ввести жесткие санкции в отношении России и остановить строительство газопровода «Северный поток – 2». Соответствующая резолюция были принята в четверг, 17 сентября, европейской структурой в связи с ситуацией вокруг Навального.

В документе говорится, что Европарламент призывает немедленно запустить независимое международное расследование инцидента с оппозиционером, привлекая к нему Евросоюз, ООН, Совет Европы, страны-союзники ЕС, а также Организацию по запрещению химического оружия.

- Европарламент настаивает на принятии обширного списка санкций против России в духе принятого Соединенными Штатами «акта Магнитского» и усилении уже действующих ограничений. Европейский парламент в свете дела Навального, вновь призвал остановить строительство трубопровода «Северный поток – 2», - говорится в резолюции.

Следует подчеркнуть, что резолюции европейской структуры носят только рекомендательный характер и не обязательны для исполнения даже институтами самого Европейского союза.

Напомним, что сегодня ЕП заявил, что собирается требовать введения санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным «как можно раньше». В качестве одной из форм ответа на произошедшее они предложили заморозить европейские счета фигурантов расследований Навального.

Как объяснял сайту kp.ru эксперт по информационным войнам Михаил Фрибен, все подобные санкции строятся по типовому сценарию, целью которого является отодвинуть Россию от выгодных европейским странами проектов вроде строительства газопровода, а также ослабить международную позицию РФ.