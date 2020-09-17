Лавров: Безупречное поведение российского пилота и врачей на Западе подается, как "счастливый случай"

Лавров отметил, что не было бы «счастливого стечения обстоятельств» без слаженной работы российских специалистов в ситуации с Навальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Сергей Лавров в интервью с телеведущей Тиной Канделаки 17 сентября в программе «Специальный гость» на телеканале RTVI обсудил ситуацию с блогером Алексеем Навальным, который находится в берлинской клинике Шарите на лечении. Министр иностранных дел напомнил, что 20 августа российские специалисты, включая медиков, пилотов, карету скорой помощи и сотрудников аэропорта сработали оперативно быстро, чтобы спасти жизнь российского оппозиционера.

Радио «Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию интервью.

«Кстати, говоря об обстоятельствах дела, помните, кто-то из западных коллег писал, что, как выясняли немецкие врачи, Навальный спасся чудом. Мол, был вот этот самый пресловутый «Новичок», но он спасся благодаря счастливому стечению обстоятельств. Какое же это счастливое стечение? Во-первых, то, что пилот посадил самолет немедленно. Во-вторых, то, что у трапа самолета дежурила уже скорая помощь. И в-третьих, то, что врачи немедленно приступили к выполнению своего профессионального долга. И вот это абсолютно безупречное поведение и пилота, и врачей, и скорой помощи подается, как счастливое случайное стечение обстоятельств. Понимаете, и это ведь глубоко сидит в головах тех, кто такие вещи сочиняет», - сказал Лавров

Напомним, блогеру Алексею Навальному внезапно стало плохо на борту самолета, следовавший 20 августа рейсом Томск-Москва. Командир воздушного судна принял экстренное решение посадить самолет в Омске. Оппозиционера в срочном порядке доставили в больницу №1, где врачи установили, что Навальному могло стать плохо из-за нарушения обмена веществ, вызванного изменением уровня сахара в крови. 22 августа Навальный был направлен специальным бортом в Берлин, где до сих пор проходит лечение.