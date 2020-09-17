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Политика

Лукашенко назвал Тихановскую Гуаидихой

Президент Республики сравнил протесты в Белоруссии с Венесуэлой
Юлия КЕКОВА
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Лукашенко назвал Тихановскую Гуаидихой

Лукашенко назвал Тихановскую Гуаидихой

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая 17 сентября на женском форуме в Минске, сравнил протесты в республике с Венесуэлой, а бывшего кандидата на пост главы государства Светлану Тихановскую - с Гуаидо.

- Был подключен следующий этап - жесткое внешнее политическое и финансово-дипломатическое давление. Соседние страны отказываются признавать результаты выборов в Белоруссии и действуя по венесуэльскому сценарию нашли себе белорусскую Гуаидиху, не то Гуаидо, и объявили ее президентом, - сказал Лукашенко.