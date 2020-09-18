Глава ЕК сомневается, что «Северный поток – 2» поможет улучшить отношения с Россией Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала проект газопровода «Северный поток – 2» политическим «в высшей степени» и заявила, что все меньше верит в его способность улучшить отношения между Брюсселем и Москвой.

«Надежда на развитие наших отношений со строительством этого газопровода уменьшается. Россия не изменит свой подход в связи с этой инфраструктурой. Поэтому мы должны реинтегрировать эту тему в более широкий вопрос наших отношений с Москвой … Однако поведение России не улучшилось и даже имеет тенденцию к ухудшению», - заявила она

Напомним, совсем недавно канцлер Германии Ангела Меркель, в очередной раз заявила, что несмотря на угрозы Вашингтона ввести новые ограничения против компаний, связанных с «Северным потоком-2», газопровод «будет достроен», а возможные санкции она назвала незаконными, и просила не смешивать экономику с политикой. Однако через несколько дней из-за ситуации с Алексеем Навальным Берлине изменил свою точку зрения.

Накануне депутаты Европарламент приняли резолюцию по ситуации с Навальным и потребовал ужесточить санкции против России, а также заблокировать «Северный поток – 2»