2020-07-22T02:46:03+03:00
Политика

Конгресс США одобрил военный бюджет с санкциями против «Северного потока – 2»

В Белом доме заявили, что Трамп не подпишет документ в его нынешнем варианте
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Конгресс США одобрил ужесточение санкций против газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток»Конгресс США одобрил ужесточение санкций против газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток»Фото: REUTERS
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Палата представителей конгресса США во вторник, 21 июля, одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начнется в Штатах с 1 октября), предусматривающий ужесточение санкций против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Между тем, в Белом доме уже заявили, что президент страны Дональд Трамп не подпишет проект военного бюджета в его нынешнем варианте, глава государства недоволен целым рядом включенных в него пунктов. В первую очередь это касается положения о переименовании военных объектов США, названных в честь героев Гражданской войны 1861 – 1865 годов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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