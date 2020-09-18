Литва оценила возможное появление военных Белоруссии у своих границ

Военные учения проводимые в Литве не несут угрозы соседям и были спланированы давно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства обороны (МО) Литвы Раймундас Кароблис в пятницу, 18 сентября, сообщил, что Литва не намерена отвечать на возможное усиление военного контингента Белоруссии у своих границ.

"Даже в том случае, если подразделения Белоруссии [передислокацией к границе] приблизятся к Литве, мы не планируем принятие каких-то ответных мер", - утверждал глава минобороны в эфире национального радио LRT заявил.

Он также отметил, что военные учения проводимые в Литве не несут угрозы соседям и были спланированы давно.

"Учения были заранее спланированы, информация о них по рабочим каналам передана в Белоруссию. Прозрачность с нашей стороны обеспечена", - сказал он.

Напомним, что Россия и Белоруссия также начали военные учения под названием «Славянское братство» в Бресте 15 сентября. Они продолжатся 10 дней и закончатся 25 сентября. Сергей Шойгу отметил, что программа учений выполнена на 30 %. На эту осень власти двух стран запланировали проведение еще 130 военных мероприятий.