Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Миннесота Фото: REUTERS

Выступая на очередном предвыборном митинге, президент США Дональд Трамп назвал себя «стеной между американской мечтой и хаосом», а своего соперника на предстоящих в ноябре выборах – кандидата от демократов Джозефа Байдена – «несообразительным парнем».

Во время своего выступления перед сторонниками в штате Миннесота, глава государства напомнил собравшимся о «стене Трампа», которая строится на южной границе Соединенных Штатов с Мексикой, и заявил, что американцы должны проголосовать за его переизбрание на второй срок, потому что он – «та самая стена».

«Я – ваша стена между американской мечтой и хаосом», - добавил глава Белого дома.

А его соперника Джо Байдена, по словам Трампа, контролирует леворадикальная толпа, он не понимает, где он находится, он несообразительный парень», передает ТАСС.

Стоит отметить, что Дональд Трамп постоянно упоминает об умственных способностях Байдена в нелестном ключе. Демократ же в долгу не остается и обвиняет действующего президента во всевозможных грехах и ошибках.