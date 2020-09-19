Основной способ распространения коронавируса определили ученые Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коронавирусная инфекция нового типа распространяется главным образом через воздушные аэрозоли, а не через поверхности. К такому выводу пришли Ученые Медицинского центра Монтефиоре, больницы Пенсильванского университета и других центров здравоохранения США после исследования, проведённого в период с января по сентябрь 2020 года

Как рассказывает журнал Annals of Internal Medicine, в некоторых статьях указывается, что вирусные частицы могут выживать на поверхностях по несколько часов, но выяснилось, что в реальности вирусная РНК в окружающей среде встречается крайне редко. Ключевыми факторами заражения являются близость к инфицированным и плохая вентиляция.

При этом коронавирус передается от человека к человеку на ранней стадии заболевания. Как уточняют эксперты, пик вирусных возбудителей наблюдается за день до появления симптомов, а снижается в течение недели после проявления заболевания.

Кроме того, многие из зараженных не участвуют в распространении вируса, но некоторые могут заразить большое число людей, и являются основными переносчиками.

Напомним, еще в апреле вирусологи пришли к выводу, что возбудители коронавирусной инфекции почти не остаются на поверхностях, а самый вероятный путь заражения назвали близкий контактах между людьми. При этом специалисты сообщили, что COVID-19 очень чувствителен к высыханию и на воздухе долго не живет.