Познер назвал санкции против России «наказанием» за речь Путина в Мюнхене Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Введение западными странами санкций в отношении Москвы стало наказанием за речь президента России Владимира Путина, которую он произнес в Мюнхене в 2007 году. Так считает телеведущий Владимир Познер.

Телеведущий вспомнил, что именно в той речи российский лидер заявил, что Россия не принимает политику однополярного мира, у страны есть свои национальные и геополитические интересы, и Москва «не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку».

«С тех самых пор Запад "наказывает" Путина и, соответственно, вводит санкции против России … Я готов, где угодно, и перед кем угодно доказать, что дела обстоят именно так, как я написал», - заявил телеведущий

Познер отметил, что для этого годятся любые поводы, и хоть и не является ни сторонником, ни противником президента, стремится к объективной оценке.

Напомним, накануне депутаты Европарламент приняли резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным и потребовал ужесточить санкции против России, а также заблокировать проект «Северный поток – 2»