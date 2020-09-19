МИД России назвало приглашение Тихановской в Брюссель нарушением Устава ООН Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приглашение бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской в Брюссель — это часть сценария вмешательства во внутренние дела республики и нарушение норм Устава ООН. Об этом в субботу, 19 сентября, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, чьи слова приводит официальный сайт внешнеполитического ведомства.

- Заигрывание Брюсселя с самоназначенным представителем белорусской оппозиции и приглашение ее «для общения» является частью плана по вмешательству в дела республики. Такие действия Евросоюза оцениваются как прямое нарушение основополагающих норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, - отметила Мария Захарова.

Напомним, представитель МИД России также обратила внимания на то, что санкции ЕС против белорусских официальный лиц препятствуют налаживанию диалога в республике. Она добавила, что во внешнеполитическом арсенале Евросоюза все больше закрепляется курс на смену власти в Белоруссии с помощью санкций