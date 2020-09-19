Захарова: санкции Евросоюза против Белоруссии противоречат налаживанию диалога в республике Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Введение санкций Евросоюза против официальный лиц Белоруссии стало бы препятствием для налаживания диалога и восстановления стабильности в республике. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского министерства иностранных дел Марии Захаровой, опубликованном на официальном сайте ведомства.

- Позиция России в отношении применяемого Евросоюзом санкционного инструментария известна. Это нелегитимно с точки зрения международного права, это недопустимое вмешательство во внутренние дела республики. Санкции противоречат цели восстановления стабильности, налаживания диалога, запуска конституционного процесса, ослабления напряженности в Белоруссии, - отметила Мария Захарова.

Она добавила, что во внешнеполитическом арсенале Евросоюза все больше закрепляется курс на смену власти в Белоруссии с помощью санкций, давления и пропаганды, признания «самозванцев», а также неуважение объективных внутриполитических реалий.

Напомним, что МИД России также считает, что приглашение экс-кандидата в белорусские лидеры Светланы Тихановской в Брюссель является часть плана по вмешательству во внутренние дела страны и нарушением норм Устава ООН.

Ранее власти Минска раскритиковали участие Светланы Тихановской в рабочем завтраке с главами МИД Евросоюза.