Трампу отправили посылку с ядом рицином Фото: REUTERS

Неизвестные отправили американскому президенту Дональду Трампу посылку с ядом рицином. Телевизионный канал CNN в субботу, 19 сентября, сообщает со ссылкой на два источника, что она перехвачена правоохранительными органами.

Наличие в посылке сильнодействующего яда рицина подтвердили два тесты. Вся почта, которая должна поступить в Белый дом, перед отправной проверяется вне резиденции президента Соединенных Штатов на наличие опасного содержимого.

Телеканал заявления, что расследования в связи с данным инцидентом уже проводят специалисты ФБР и американской Секретной службы, охраняющей Дональда Трампа. Сам Белый дом пока что не прокомментировал ситуацию.

Как сообщал сайт kp.ru, пару лет назад два конверта с крайне токсичным веществом рицином неизвестные прислали в Пентагон. Одна из опасных посылок предназначалась для американского министра обороны Джеймса Мэттиса, а вторая - для начальника штаба военно-морских сил США адмирала Джона Ричардсона.