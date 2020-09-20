МВД Белоруссии подтвердило задержания более десяти протестующих в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Представители белорусского министерства внутренних дел подтвердили, что в ходе несанкционированной акции протеста в Минске правоохранители уже задержали более десяти демонстрантов. Они уточнили, что данные постоянно меняются, поскольку задержания происходят и в других регионах республики, пишет ТАСС в воскресенье, 20 сентября.

- В Минске задержаны на текущий момент более десяти человек. Все - за участие в несанкционированных акциях. Люди используют незарегистрированную символику, - рассказала пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Она отметила, что ситуация с протестами, которые проходят в эти выходные в нескольких регионах страны, находится под контролем.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня днем в центр белорусской столицы выдвинулась колонна специальной техники, военные грузовики, автобусы с сотрудниками ОМОНа и автозаки. Они направлялись в сторону масштабной протестной акции – традиционного воскресного шествия оппозиционеров. Колонну сопровождают автомобили Госавтоинспекции республики.

Напомним, что вчера в Минске прошел «женский блестящий» марш. Милиция также подтверждала задержания участниц данной несанкционированной акции протеста, демонстранток доставили для разбирательств в отделения.