МВД Белоруссии подтвердило предупредительный выстрел в воздух на акции в Бресте

МВД Белоруссии заявило, что силовики в Бресте стреляли в воздух в предупредительных целях Фото: REUTERS

На несанкционированной акции протеста в Бресте силовики приняли решение сделать предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном, чтобы сдержать напор участников демонстрации. Об этом в воскресенье, 20 сентября, рассказала пресс-секретарь белорусского министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.

- Да, вероятно, был сделан выстрел в предупредительных целях. Мы не отрицаем. Предполагаю, что силовик выстрелил в воздух для сдерживания напора протестующих, - сказала официальный представитель правоохранительного ведомства в интервью агентству ТАСС.

Чуть позже она добавила, что предупредительный выстрел в воздух правоохранитель произвел светошумовым патроном.

Напомним, сегодня в Минске и других городах республики проходят уже ставшие традиционными оппозиционные шествия. Правоохранители уже задержали более десяти участников несанкционированной акции протеста в белорусской столице, задержания проходят и в других районах.