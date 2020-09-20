Россияне смогут увидеть пролет МКС в ночном небе Фото: Shutterstock

Жители России смогут наблюдать за пролетом Международной космической станции в ночном небе каждый день с 20 сентября до 10 октября текущего года. О начале очередного сезона видимости пролетов «орбитального дома» рассказали представители государственной корпорации «Роскосмос» в воскресенье, 20 сентября.

- На большей части нашего государства начинается очередной сезон видимости пролетов Международной космической станции! И мы снова можем передать привет МКС и помахать рукой "жителям" орбитального дома, - сообщили они в своем Telegram-канале.

С Земли пролетающая космическая станция будет выглядеть как звезда, яркость которой можно сравнить с яркостью Венеры. Международная космическая станция ежедневно проследует в течение нескольких минут с юго-запада на юго-восток.

Сейчас на станции на борту пилотируемой орбитальной станции трудятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

Как сообщал сайт kp.ru, эти летом российский космонавт с борта Международной космической станции сделал впечатляющую фотографию кометы NEOWISE – самой яркой кометы за последние семь лет.