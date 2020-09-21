«Эти твари за деньги продадут нацию»: Экс-министр обвинил власти Украины в уничтожении своего народа

Экс-министр транспорта Украины и связи Евгений Червоненко Фото: YouTube

Бывший министр транспорта Украины и связи Евгений Червоненко выступил с очередной порцией критики в адрес нынешних властей Незалежной, обвинив Киев в уничтожении собственного народа.

По его словам, сокращение финансирования медицины в стране – это планомерное сокращение нации. Экс-министр в эфире телеканала «112» выразил по поводу того, что на Украине работают 11 силовых ведомств, три разные прокуратуры и только восемь венерологических диспансеров на всю страну. Причем, как отметил Червоненко, в Незалежной растет число больных туберкулезом, а «огромное количество» психически больных из-за нехватки финансирования не госпитализируют, оставляют на амбулаторном лечении, что просто опасно для окружающих.

«Это планомерное сокращение нации. Потому что нация бедная, а если туберкулез не лечить, он переходит в резистентную форму. То есть, не существует для бедных антибиотиков, которыми лечат», - сказал украинский политик.

И добавил: «Когда бог хочет наказать, он забирает разум. Но эти твари, они за деньги продадут нацию».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Евгений Червоненко предсказал Украине крах без России.

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