Трамп снова заявил, что Россия и Китай завидуют США из-за «самого мощного оружия»

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что Россия и Китай «завидуют» Соединенным Штатам, которые, по его словам, обладают «самым мощным оружием в мире». Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью телеканалу Fox News.

Он также рассказал, что раньше американские Вооруженные силы «находились в ужасном состоянии», поэтому он направил на военные цели 2,5 триллиона долларов.

«У нас есть отличное оружие, у нас есть самое мощное оружие на Земле, ни у кого нет ничего подобного. Я недавно уже говорил об этом: у нас есть оружие, столь невероятное и столь мощное, столь современное, что председатель КНР Си Цзиньпин и (президент России Владимир) Путин нам завидуют», - заявил Трамп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о «зависти» России и Китая американскому оружию он говорил вчера на очередном предвыборном митинге в Северной Каролине, а до этого в Миннесоте Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие только благодаря тому, что получила от администрации его предшественника Барака Обамы секретную информацию о разработке подобных ракет в Соединенных Штатах.