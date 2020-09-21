Адвокат Тесака рассказал об итогах независимой экспертизы по повреждениям на его теле

Адвокат Марцинкевича рассказал о результатах независимой экспертизы по факту его смерти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Результаты независимой экспертизы показали, что повреждения на теле Максима Марцинкевича нанёс не он, сообщил адвокат семьи погибшего Алексей Михальчик.

Юрист также рассказал, что тело Марцинкевича не передали проведенной следствием экспертизы, и поэтому родным и адвокату Тесака пришлось обратиться к независимому эксперту.

- Она проводила экспертизу на основе фотографий тела Максима. Её исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то ещё, - передаёт ТАСС слова защитника.

Напомним, тело российского националиста Максима Марцинкевича нашли утром 16 сентября в одиночной камере, куда он был переведён незадолго до смерти.

Сайт KP.ru публиковал эксклюзивное интервью с официальным представителем Следственного комитета Светланой Петренко, в котором она рассказала детали самоубийства Тесака и подтвердила подлинность обеих предсмертных записок, оставленных в камере.

Кроме того, сайт KP.ru сообщал о последнем письме Тесака его гражданской жене, в котором он рассказал о двух совершённых убийствах.