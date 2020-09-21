Соловьев нашел нестыковки в словах Алексея Навального об изъятой одежде

Соловьев нашел нестыковки в словах российского блогера и оппозиционера Алексея Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущий Владимир Соловьев нашел нестыковки в словах российского блогера и оппозиционера Алексея Навального о том, что у него изъяли одежду при госпитализации в Омске.

Ранее Навальный опубликовал пост, в котором заявил, что в Германию он был отправлен "абсолютно голым". Алексей Навальный отметил, что одежда является важным вещественным доказательством и потребовал вернуть ее.

"Фото Навального в Томске и в клинике "Шарите". На обеих фотографиях Навальный в одних и тех же кроссовках", — написал Соловьев в своем Telegram-канале.

На обеих фотографиях Навальный в одних и тех же кроссовках Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Телеведущий также вспомнил и пост пресс-секретаря блогера Киры Ярмыш от 20 августа, в котором она сообщала, что вещи Навального забрала его жена Юлия. А супруга оппозиционера заявила, что отнять у нее вещи можно будет только "при условии задержания и личного обыска".

На обеих фотографиях Навальный в одних и тех же кроссовках Фото: REUTERS

В Минздраве Омской области объяснили, что одежду Навального изъяли следователи. В самой больнице, куда доставили Алексея Навального из аэропорта, вещей нет.

Напомним, что Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, который выполнял рейс из Томска в Москву. Командиром судна было принято решение экстренно совершить посадку в Омске. Навального доставили в больницу №1 уже в бессознательном состоянии - оппозиционер впал в кому. После ряда анализов врачи заявили, что причиной резкого ухудшения здоровья блогера могло стать нарушение обмена веществ. 22 августа было принято решение отправить Навального в Берлин, где его приняла клиника Шарите. 2 сентября ФРГ заявила, что оппозиционер якобы "был отравлен" ядом серии "Новичок".