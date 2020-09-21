Сбербанк откажется от слова "банк" в новом логотипе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сбербанк России решил отказаться от слова "банк" в новом логотипе. Изображение нового товарного знака опубликовано на сайте Роспатента.

Заявка на регистрацию ПАО "Сбербанк России" нового товарного знака была подана в мае 2019 года и опубликована в июне 2020 года.

Сбербанк, как правообладатель, имеет исключительные права на логотип до 2029 года. Цветовая гамма логотипа включает цвета: зеленый, синий, голубой, желтый, светло-зеленый.

Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует представить новый логотип 24 сентября, а также провести первую онлайн-презентацию "СберКонф". Клиентам представят новые сервисы и продукты компании. На презентации обещается рассказать "о самой большой трансформации Сбербанка за всю историю", сообщает ТАСС.

Еще в декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что Сбербанк может получить новое название, хотя в финансовой части бренд сохранится. В июле 2020 года Греф рассказал о работе экосистемы банк и поделился планами развития экосистемы банка.